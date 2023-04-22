Карева (Савельева) Евдокия Фокиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Савельев Фока
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карев Федотий Козмин
Рождение ребёнка
26.11.1860
Отец ребёнка: Карев Федотий Козмин
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Горбунова (Карева) Анна Федосиевна
Отец ребёнка: Карев Федотий Козмин
Смерть
Неизвестно