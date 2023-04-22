Карева (Савельева) Евдокия Фокиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева (Савельева) Евдокия Фокиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Савельев Фока

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Федотий Козмин

Рождение ребёнка
26.11.1860

Сын: Карев Яков Федосиевич

Отец ребёнка: Карев Федотий Козмин

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Горбунова (Карева) Анна Федосиевна

Отец ребёнка: Карев Федотий Козмин

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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