Мокиева Аксинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокиева Аксинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокиев Федор Пахомиев

Отец ребёнка: Мокиев Пахомий Сергеев

Дмитриевка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Тимонина (Мокиева) Агафия Пахомиева

Отец ребёнка: Мокиев Пахомий Сергеев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мокиев Иван Пахомиев

Отец ребёнка: Мокиев Пахомий Сергеев

Смерть
После 1850

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