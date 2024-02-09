Мокиева Аксинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мокиев Пахомий Сергеев
Дмитриевка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Тимонина (Мокиева) Агафия Пахомиева
Отец ребёнка: Мокиев Пахомий Сергеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мокиев Иван Пахомиев
Отец ребёнка: Мокиев Пахомий Сергеев
Смерть
После 1850