Ходаков Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1906

Отец: не указан

Мать: Домника Макарова

Смерть
Неизвестно
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