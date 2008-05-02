Богданова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1948
Дата смерти02.05.2008
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1072
Дочь: Лиликина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Бояков Анатолий Александрович
Рождение
24.10.1948
Отец: Богданов Алексей Андреевич
Мать: Белякина Ефросинья
Рождение ребёнка
06.11.1974
Дочь: Боякова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Бояков Анатолий Александрович
г.Ургенч Хорезмской область,Узбекистан
Рождение ребёнка
29.06.1981
Дочь: Васькова Виктория Викторовна
Смерть
02.05.2008