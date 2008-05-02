Богданова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1948

Дата смерти

02.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1072

Дочь: Лиликина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Бояков Анатолий Александрович

Рождение
24.10.1948

Отец: Богданов Алексей Андреевич

Мать: Белякина Ефросинья

Рождение ребёнка
06.11.1974

Дочь: Боякова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Бояков Анатолий Александрович

г.Ургенч Хорезмской область,Узбекистан
Рождение ребёнка
29.06.1981

Дочь: Васькова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.05.2008
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