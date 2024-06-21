Сошнетский Петр Алксандрович
Место рожденияДеревня Макарино, Сандовский район ,Калининская олбасть
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Макарино, Сандовский район ,Калининская олбасть
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1924
Сын: Сошнецкий Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Сошнетская Мария Кирриловна
Деревня Макарино, Сандовский район, Калининская область
Смерть
Неизвестно