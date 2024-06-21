Сошнетский Петр Алксандрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сошнетский Петр Алксандрович

Место рождения

Деревня Макарино, Сандовский район ,Калининская олбасть

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Макарино, Сандовский район ,Калининская олбасть
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1924

Сын: Сошнецкий Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Сошнетская Мария Кирриловна

Деревня Макарино, Сандовский район, Калининская область
Смерть
Неизвестно

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