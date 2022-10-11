Оганисян Милана Нарековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оганисян Милана Нарековна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2022

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

1998 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2022

Отец: Оганисян Нарек Ваагнович

Мать: Усанина Светлана Андреевна

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