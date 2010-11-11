Цегельник (Яковенко) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цегельник (Яковенко) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1946

Дата смерти

11.11.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.11.2010
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