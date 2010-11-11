Цегельник (Яковенко) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1946
Дата смерти11.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.2010