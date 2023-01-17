Бурмагина Генриетта Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмагина Генриетта Николаевна

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Место рождения

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.12.1939

Дата смерти

01.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1959 по 1962
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1962 по 1984
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
01.08.1984
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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