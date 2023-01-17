Бурмагина Генриетта Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1939
Дата смерти01.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1959 по 1962
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1962 по 1984
Смерть
01.08.1984