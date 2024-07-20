Радостева Дарья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Радостев Митрофан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 533, С.5
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1874
Сын: Баяндин Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Баяндин Терентий Ефимович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.19 (МК-1874)
Рождение ребёнка
12.09.1875
Сын: Баяндин Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Баяндин Терентий Ефимович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.126 (МК-1875)
Смерть
Неизвестно