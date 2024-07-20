Радостева Дарья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радостева Дарья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Радостев Митрофан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 533, С.5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Терентий Ефимович

Рождение ребёнка
24.04.1874

Сын: Баяндин Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Баяндин Терентий Ефимович

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.19 (МК-1874)
Рождение ребёнка
12.09.1875

Сын: Баяндин Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Баяндин Терентий Ефимович

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.126 (МК-1875)
Смерть
Неизвестно

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