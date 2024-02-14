Щербатов Степан Васильевич
Место рожденияд.Разномойка Оренбургская губерния
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Щербатов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербатов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Щербатова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербатов Максим Степанович
Мать ребёнка: Щербатова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова (Щербатова) Полина Степановна
Мать ребёнка: Щербатова Дарья
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Щербатова Дарья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно