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Щербатов Степан Васильевич

Место рождения

д.Разномойка Оренбургская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Щербатов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербатов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Щербатова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербатов Максим Степанович

Мать ребёнка: Щербатова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова (Щербатова) Полина Степановна

Мать ребёнка: Щербатова Дарья

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Щербатова Дарья

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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