Лоцманова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1959
Дочь: Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Лоцманов Евгений Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1960
Сын: Лоцманов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Лоцманов Евгений Иванович
Работа или профессия
Неизвестно