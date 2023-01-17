Лоцманова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоцманова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1959

Дочь: Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Лоцманов Евгений Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1960

Сын: Лоцманов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Лоцманов Евгений Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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