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Еремеев Петр Иванович

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Место рождения

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.06.1904

Дата смерти

06.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Между 1865 и 1866 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1904

Отец: Еремеев Иван Григорьевич

Мать: Еремеева Манефа Стефановна

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
ГААО F-1164 Op-1 D-1 стр.12 Метрические записи о родившихся в 1904 году Смоленской церкви посёлка Рынок Астраханского уезда Астраханской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Анна Васильевна

Смерть
06.03.1942
скончался от ран (книга Памяти Астраханской области 2 том)
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