Еремеев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.06.1904
Дата смерти06.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1904
ГААО F-1164 Op-1 D-1 стр.12 Метрические записи о родившихся в 1904 году Смоленской церкви посёлка Рынок Астраханского уезда Астраханской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремеева Анна Васильевна
Смерть
06.03.1942
скончался от ран (книга Памяти Астраханской области 2 том)