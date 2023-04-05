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Макаров Владимир Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1930

Дата смерти

05.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1930

Отец: Макаров Понтилимон Винидиктович

Мать: Макарова Агрепина Моркеловна

Рождение ребёнка
20.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рощева Евдокия Дмитриевна

Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощева Евдокия Дмитриевна

Смерть
05.08.1960
Пантелеевич Похоронен в Ключах
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