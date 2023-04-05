Макаров Владимир Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1930
Дата смерти05.08.1960
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1930
Рождение ребёнка
20.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рощева Евдокия Дмитриевна
Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1960
Пантелеевич Похоронен в Ключах