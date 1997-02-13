Ахметшина (Сабирзянова) Румия (Флюра) Фатыховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшина (Сабирзянова) Румия (Флюра) Фатыховна

Место рождения

Татарская АССР

Дата рождения

04.11.1960

Дата смерти

13.02.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1960

Отец: Сабирзянов Фатих

Мать: Ркия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Рафаэль

Рождение ребёнка
13.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Рафаэль

Рождение ребёнка
21.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Рафаэль

Рождение ребёнка
14.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Рафаэль

Смерть
13.02.1997

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