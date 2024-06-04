(Булатова) Мария Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Булатова) Мария Леонтьева

(Булатова) Мария Леонтьева

Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Булатов Леонтий Карпов

Мать: Булатова Анна Фадеева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Булатова) Анна Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Булатова) Евдокия Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Булатов Александр Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Булатова) Дарья Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Булатов Василий

Отец ребёнка: не указан

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Булатов Петр Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Булатова) Аксинья

Отец ребёнка: не указан

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.