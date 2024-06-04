(Булатова) Мария Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Булатов Леонтий Карпов
Мать: Булатова Анна Фадеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Булатова) Анна Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Булатова) Евдокия Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Булатов Александр Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Булатова) Дарья Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Булатов Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Булатов Петр Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Булатова) Аксинья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1847