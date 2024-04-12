Ярлыкова (Попова) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярлыкова (Попова) Мария Романовна

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Место рождения

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.07.1890

Дата смерти

08.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1890

Отец: Попов Роман Григорьевич

Мать: Попова Агриппина Григорьевна

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
17.01.1911

Муж: Ерлыков Тимофей Филиппович

Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Рыбалко Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.08.1917

Сын: Ярлыков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Васильева Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.06.1919

Сын: Ярлыков Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925 или 1926

Дочь: Старикова Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Образование
Неизвестно
Смерть
08.05.1970
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