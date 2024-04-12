Ярлыкова (Попова) Мария Романовна
Место рождения
Дата рождения17.07.1890
Дата смерти08.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1890
Бракосочетание
17.01.1911
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Рыбалко Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
21.08.1917
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Васильева Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
22.06.1919
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1925 или 1926
Дочь: Старикова Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Филиппович
Образование
Неизвестно
Смерть
08.05.1970