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Петров Борис Станиславович
Петров Борис Станиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.2017
Пол
Мужской
Отец
Петров Станислав Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Петрова (Мишурова) Екатерина Алексеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.2017
Отец:
Петров Станислав Анатольевич
Мать:
Петрова Екатерина Алексеевна
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