Воронова Федосья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Дмитрий Семенович?
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1875 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.
Дочь: Воронова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Воронов Кузьма Филиппович
Рождение ребёнка
10.04.1884 ст.
Отец ребёнка: Воронов Кузьма Филиппович
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Воронов Кузьма Филиппович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Воронов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Воронов Кузьма Филиппович
Смерть
Неизвестно