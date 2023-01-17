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Воронова Федосья Дмитриевна

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Место рождения

Кулотино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Дмитрий Семенович?

Мать: не указана

Кулотино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
29.06.1875 ст.

Муж: Воронов Кузьма Филиппович

Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Дочь: Воронова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Воронов Кузьма Филиппович

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1884 ст.

Сын: Воронов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Воронов Кузьма Филиппович

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Воронов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Воронов Кузьма Филиппович

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Воронов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Воронов Кузьма Филиппович

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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