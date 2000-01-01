Марья Лукашова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Лукашова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Зиновия Маркова

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Марков

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельян Марков

Отец ребёнка: Марк Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Иванов

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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