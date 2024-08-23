(Несветаева) Сигклитикия
Место рождения
Дата рождения06.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1834
Отец: Елисей-?
Мать: (Несветаева) Марфа
В метрике по браку она указана, как "незаконнорожденная", по метрикам рождения ее детей она Елисеевна Крестная: той же деревни вдова Федора Несветаева Параскева Самойловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: (Щербинин) Зиновий Устинович
Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович
Бракосочетание
12.05.1857
МК 1857 с.Круглыжи 237-73-246, л. 174-176
Рождение ребёнка
13.11.1859
Сын: Щербинин Варламий Устинович
Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович
тойже деревни крестьянина Лаврентия Щербинина сын Тихон
Рождение ребёнка
19.09.1865
Дочь: Черемисинова (Щербинина) Фекла Устиновна
Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович
крестная той же деревни крестьянина Стефана Щербинина жена Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
27.12.1871
Сын: Щербинин Гордей Устинович
Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович
крестный той же деревни Галактион Яковлевич Новоселов
Смерть
Неизвестно