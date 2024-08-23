(Несветаева) Сигклитикия 06.01.1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Несветаева) Сигклитикия

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Место рождения

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1834

Отец: Елисей-?

Мать: (Несветаева) Марфа

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
В метрике по браку она указана, как "незаконнорожденная", по метрикам рождения ее детей она Елисеевна Крестная: той же деревни вдова Федора Несветаева Параскева Самойловна
Рождение ребёнка
1852

Сын: (Щербинин) Зиновий Устинович

Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.05.1857

Муж: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
МК 1857 с.Круглыжи 237-73-246, л. 174-176
Рождение ребёнка
13.11.1859

Сын: Щербинин Варламий Устинович

Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
тойже деревни крестьянина Лаврентия Щербинина сын Тихон
Рождение ребёнка
19.09.1865

Дочь: Черемисинова (Щербинина) Фекла Устиновна

Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная той же деревни крестьянина Стефана Щербинина жена Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
27.12.1871

Сын: Щербинин Гордей Устинович

Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный той же деревни Галактион Яковлевич Новоселов
Смерть
Неизвестно

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