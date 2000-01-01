Дедловский Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Дедловский Фёдор
Рождение ребёнка
14.10.1941
Томская обл., на спецпоселении
Рождение ребёнка
20.09.1949
Рождение ребёнка
1949
Томская обл., на спецпоселении
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно