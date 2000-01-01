Дедловский Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедловский Сергей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дедловский Фёдор

Мать: Дедловская Соломонида Герасимовна

Рождение ребёнка
14.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедловская Мария Ивановна

Томская обл., на спецпоселении
Рождение ребёнка
20.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедловская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедловская Мария Ивановна

Томская обл., на спецпоселении
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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