Святкин Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святкин Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1979

Отец: Святкин Александр Николаевич

Мать: Святкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Святкина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
27.06.2003

Дочь: Святкина Полина Андреевна

Мать ребёнка: Святкина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Анна Айратовна

Мать ребёнка: Святкина Наталья Сергеевна

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