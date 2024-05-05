Святкин Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1979
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1979
Рождение ребёнка
23.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Святкина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.06.2003
Дочь: Святкина Полина Андреевна
Мать ребёнка: Святкина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Анна Айратовна
Мать ребёнка: Святкина Наталья Сергеевна