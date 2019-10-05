Денисов Анатолий Алексеевич
Место рожденияг.Куйбышев(Болгар) ТАССР
Дата рождения01.05.1954
Дата смерти05.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954
Отец: Денисов Алексей Данилович
Мать: Денисова Надежда
г.Куйбышев(Болгар) ТАССР
Рождение ребёнка
22.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Куйбышев(Болгар) ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Куйбышев(Болгар) ТАССР
Смерть
05.10.2019