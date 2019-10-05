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Денисов Анатолий Алексеевич

Место рождения

г.Куйбышев(Болгар) ТАССР

Дата рождения

01.05.1954

Дата смерти

05.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954

Отец: Денисов Алексей Данилович

Мать: Денисова Надежда

г.Куйбышев(Болгар) ТАССР
Рождение ребёнка
22.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Куйбышев(Болгар) ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Куйбышев(Болгар) ТАССР
Смерть
05.10.2019
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