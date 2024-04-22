Лобанов Порфирий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Василий Аверьянович
Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.
Сын: Лобанов Семён Порфирьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова Елена Порфирьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Анна Порфирьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Притыкина Валентина Порфирьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шастина Вера Порфирьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский регистратор
Смерть
Неизвестно