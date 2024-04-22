Лобанов Порфирий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Порфирий Васильевич

Лобанов Порфирий Васильевич

Место рождения

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Василий Аверьянович

Мать: не указана

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.

Сын: Лобанов Семён Порфирьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова Елена Порфирьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Анна Порфирьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Притыкина Валентина Порфирьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шастина Вера Порфирьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Коллежский регистратор
Смерть
Неизвестно
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close