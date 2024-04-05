Rytelewska (Sankiewicz/Stankiewicz Stankiewicz/Sankiewicz) Marianna Stankiewicz Stankiewicz/Sankiewicz/
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Pieńkoś (Rytelewska) Barbara
Отец ребёнка: Rytelewski Maciej
Рождение ребёнка
1810
Сын: Rytelewski Jóżef
Отец ребёнка: Rytelewski Maciej
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Zyśk (Stankiewicz) Marianna
Отец ребёнка: Rytelewski Maciej
Смерть
1848