Rytelewska (Sankiewicz/Stankiewicz Stankiewicz/Sankiewicz) Marianna Stankiewicz Stankiewicz/Sankiewicz/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRytelewska (Sankiewicz/Stankiewicz Stankiewicz/Sankiewicz) Marianna Stankiewicz Stankiewicz/Sankiewicz/

Rytelewska (Sankiewicz/Stankiewicz Stankiewicz/Sankiewicz) Marianna Stankiewicz Stankiewicz/Sankiewicz/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Pieńkoś (Rytelewska) Barbara

Отец ребёнка: Rytelewski Maciej

Рождение ребёнка
1810

Сын: Rytelewski Jóżef

Отец ребёнка: Rytelewski Maciej

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Zyśk (Stankiewicz) Marianna

Отец ребёнка: Rytelewski Maciej

Смерть
1848

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