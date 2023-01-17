Исаева (-) Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (-) Анисья Григорьевна

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Место рождения

Тульская область

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: - Григорий

Мать: не указана

Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савостьянова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Исаев Николай Степанович

Воронки, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Николай Степанович

Смерть
1971
Московская область
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