Исаева (-) Анисья Григорьевна
Место рожденияТульская область
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: - Григорий
Мать: не указана
Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савостьянова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Исаев Николай Степанович
Воронки, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Московская область