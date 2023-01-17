Калужинова Анастасия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти10.02.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович
Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1875 ст.