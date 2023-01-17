Калужинова Анастасия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Анастасия Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

10.02.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Алексей Борисович

Смерть
10.02.1875 ст.
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