Курлаев Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлаев Дмитрий Алексеевич

Место рождения

село Васильевка Белозерский район Чкаловская область

Дата рождения

18.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

село Васильевка Белозерский район Чкаловская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева Аграфена Алексеевна

?
Рождение ребёнка
03.02.1936

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Курлаева Аграфена Алексеевна

?
Рождение ребёнка
12.01.1949

Сын: Курлаев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Курлаева Аграфена Алексеевна

?
Рождение ребёнка
12.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева Аграфена Алексеевна

?
Рождение ребёнка
03.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева Аграфена Алексеевна

г Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курлаева Аграфена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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