Степаниченко Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Глынько Анна Ильинична
Отец ребёнка: Степаниченко Илья
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Степаниченко Илья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Степаниченко Андрей Ильич
Отец ребёнка: Степаниченко Илья
Смерть
1933