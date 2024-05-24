Степаниченко Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаниченко Варвара

Степаниченко Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Глынько Анна Ильинична

Отец ребёнка: Степаниченко Илья

Рождение ребёнка
1914

Сын: Степаниченко Иван Ильич

Отец ребёнка: Степаниченко Илья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Степаниченко Андрей Ильич

Отец ребёнка: Степаниченко Илья

Смерть
1933

Мы используем куки для улучшения работы сайта.