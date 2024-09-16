Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти18.12.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Анохин Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Сысоев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сухина (Сысоева) Надежа Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1931
Дочь: Сысоева Евдакия Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Михайлович
Смерть
18.12.1973