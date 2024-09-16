Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна

Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна

avatar

Место рождения

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

18.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Анохин Михаил

Мать: не указана

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Сысоев Василий Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Иван Михайлович

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сухина (Сысоева) Надежа Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Михайлович

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.03.1931

Дочь: Сысоева Евдакия Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Михайлович

Смерть
18.12.1973
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.