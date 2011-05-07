Галиев (Идиятуллин) Шаукат Галиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиев (Идиятуллин) Шаукат Галиевич

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Место рождения

Татарстан

Дата рождения

20.11.1928

Дата смерти

07.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан
Смерть
07.05.2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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