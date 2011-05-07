Галиев (Идиятуллин) Шаукат Галиевич
Место рожденияТатарстан
Дата рождения20.11.1928
Дата смерти07.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарстан
Смерть
07.05.2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)