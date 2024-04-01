Пуртов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуртов Владимир Федорович

Пуртов Владимир Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пуртов Федор Васильевич

Мать: Пуртова (Тиунова) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.