Потатуева Меланья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Потатуева Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Потатуев Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Потатуев Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Потатуев Федор Кириллович
Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Потатуев Антон Кириллович
Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно