Потатуева Меланья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотатуева Меланья Григорьевна

Потатуева Меланья Григорьевна

avatar

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Потатуева Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Потатуев Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Потатуев Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Потатуев Федор Кириллович

Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Потатуев Антон Кириллович

Отец ребёнка: Потатуев Кирилл Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потатуев Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close