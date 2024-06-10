Колыхалов Семён Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колыхалов Семён Александрович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.?.1868 ст.

Сын: Колыхалов Фёдор Семенович

Мать ребёнка: Колыханова Пелагея Никитична

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.39об-40_рожд. _ 1868 Запись родившихся мужского пола № 31. Месяц уточняется.
Рождение ребёнка
Около 01.06.1887 ст.

Сын: Колыхалов Кирилл Семенович

Мать ребёнка: Колыханова Пелагея Никитична

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Запись о рождении Метрическая книга Введенско-Богородицкой церкви о рождении, бракосочетании и смерти жителей Илецкого городка за 1887 г. Архив ГБУ "ОГАОО" Фонд Оренбургская духовная консистория г. Ор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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