Колыхалов Семён Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.1868 ст.
Сын: Колыхалов Фёдор Семенович
Мать ребёнка: Колыханова Пелагея Никитична
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.39об-40_рожд. _ 1868 Запись родившихся мужского пола № 31. Месяц уточняется.
Рождение ребёнка
Около 01.06.1887 ст.
Сын: Колыхалов Кирилл Семенович
Мать ребёнка: Колыханова Пелагея Никитична
Запись о рождении Метрическая книга Введенско-Богородицкой церкви о рождении, бракосочетании и смерти жителей Илецкого городка за 1887 г. Архив ГБУ "ОГАОО" Фонд Оренбургская духовная консистория г. Ор... Показать все
Смерть
Неизвестно