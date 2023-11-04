Рязанова Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова Вера Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1967

Сын: Рязанов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Рязанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.01.1972

Дочь: Оглезнева (Рязанова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.10.1981

Сын: Рязанов Василий Александрович

Отец ребёнка: Рязанов Александр Дмитриевич

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