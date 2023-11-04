Рязанова Вера Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1967
Сын: Рязанов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Рязанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.01.1972
Дочь: Оглезнева (Рязанова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Рязанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.10.1981
Сын: Рязанов Василий Александрович
Отец ребёнка: Рязанов Александр Дмитриевич