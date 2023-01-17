Похвалина (Негодяева) Катерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похвалина (Негодяева) Катерина Алексеевна

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Место рождения

Амосовская, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Амосовская, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Ручкина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Похвалин Андрей Павлович

Архангельская губ., Онежский уезд, Кокоринская волость
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка государственная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Похвалин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Похвалин Андрей Павлович

Смерть
После 1897
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