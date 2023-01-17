Похвалина (Негодяева) Катерина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Ручкина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Похвалин Андрей Павлович
Архангельская губ., Онежский уезд, Кокоринская волость
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка государственная
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Похвалин Андрей Павлович
Смерть
После 1897