Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Филипп Ильин

Отец ребёнка: Илья Никифоров

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Илья Никифоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1865

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья Никифоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Никифоров

Смерть
Неизвестно
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