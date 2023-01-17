Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Филипп Ильин
Отец ребёнка: Илья Никифоров
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Илья Никифоров
Рождение ребёнка
01.04.1865
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Никифоров
Смерть
Неизвестно