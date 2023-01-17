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Буторов Прокопий Степанов

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Буторова Степан

Мать: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Буторов Федор Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Буторов Александр Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
1850
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
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