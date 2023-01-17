Буторов Прокопий Степанов
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Буторова Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Буторов Александр Прокопьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год