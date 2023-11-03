Шмелева (Попова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмелев Константин Степанович
Рождение ребёнка
17.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмелев Константин Степанович
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно