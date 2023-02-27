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Большакова Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Поликарп Захаров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Большаков Денис Поликарпов

Отец ребёнка: Большаков Поликарп Захаров

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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