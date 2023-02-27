Большакова Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Большаков Денис Поликарпов
Отец ребёнка: Большаков Поликарп Захаров
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно