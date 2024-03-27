Рустямов Наиль Сагитович
Место рождения
Дата рождения06.11.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1943
Рождение ребёнка
09.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
12.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Уфа, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), РБ, РФ