Рустямов Наиль Сагитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямов Наиль Сагитович

Место рождения

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Около 1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1943

Отец: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович

Мать: Нугуманова Насима Нугумановна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
12.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Уфа, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), РБ, РФ
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