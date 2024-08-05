Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Агафья Егоровна
Смерть
Неизвестно