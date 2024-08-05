Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Егоровна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Егоровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Агафья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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