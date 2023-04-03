Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1713

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Абрам Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1718

Сын: Ларион Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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