Марья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1713
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1717
Сын: Абрам Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1718
Сын: Ларион Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно