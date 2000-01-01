Israeli Tsipora פייגה — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Israeli Tsipora פייגה

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Сын: Israeli Nadav

Отец ребёнка: не указан

Tzova, Jerusalem District, Israel
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Israeli Dan

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Israeli avner

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ישראלי נמרוד

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Israely Ruth

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: הדרי רחל

Отец ребёнка: не указан

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