Israeli Tsipora פייגה
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Сын: Israeli Nadav
Отец ребёнка: не указан
Tzova, Jerusalem District, Israel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Israeli Dan
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Israeli avner
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ישראלי נמרוד
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Israely Ruth
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: הדרי רחל
Отец ребёнка: не указан