Абдуллин Рамиль
Место рождения.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1950
Дата смерти07.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Абдуллин Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Ренат
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
17.03.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2017