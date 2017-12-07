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Абдуллин Рамиль

Место рождения

.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1950

Дата смерти

07.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Абдуллин Исхак

Мать: Абдуллина (Бедретдинова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллин Ренат

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
17.03.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2017

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