Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Парасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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