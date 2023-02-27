Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809
Сын: Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Парасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Смерть
Неизвестно