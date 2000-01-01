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Гришанин Матвей Пименов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Пимен Фёдоров

Мать: Февронья Александрова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Дарья Матвеева

Мать ребёнка: Агафья Исаева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Федосей Матвеев

Мать ребёнка: Агафья Исаева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1862 ст.

Дочь: Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Агафья Исаева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Исаева

Смерть
Неизвестно
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