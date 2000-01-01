Гришанин Матвей Пименов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец: Пимен Фёдоров
Мать: Февронья Александрова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Дарья Матвеева
Мать ребёнка: Агафья Исаева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1856
Сын: Федосей Матвеев
Мать ребёнка: Агафья Исаева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1862 ст.
Дочь: Матрона Матвеева
Мать ребёнка: Агафья Исаева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Исаева
Смерть
Неизвестно