Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна С 10.11.1929 по 11.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна

Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

С 10.11.1929 по 11.11.1929

Дата смерти

09.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.11.1929 по 11.11.1929

Отец: Макаров Георгий Михайлович

Мать: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Около 1948

Муж: Громов Юрий Павлович

Рождение ребёнка
13.04.1952

Дочь: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Комраков Евгений Емельянович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
До ?.05.1952

Муж: Комраков Евгений Емельянович

Смерть
09.06.1973
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

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