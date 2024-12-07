Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияС 10.11.1929 по 11.11.1929
Дата смерти09.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.11.1929 по 11.11.1929
Бракосочетание
Около 1948
Муж: Громов Юрий Павлович
Рождение ребёнка
13.04.1952
Дочь: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Комраков Евгений Емельянович
Бракосочетание
До ?.05.1952
Смерть
09.06.1973