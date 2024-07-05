Za’K (Za’K) Elka Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиZa’K (Za’K) Elka

Za’K (Za’K) Elka

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1720 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zak Israel Abd Birzai

Отец ребёнка: Zak Chaim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zak Chaim

Рождение ребёнка
1720

Сын: Zak Meshullam A.B.D. Pakruojis (Pokroi) Zalmen

Отец ребёнка: Zak Chaim

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