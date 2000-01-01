Рублёв Савва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Рублёв ?
Мать: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рублёв Пётр Саввавич
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно