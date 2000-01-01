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Рублёв Савва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Рублёв ?

Мать: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Рублёв Михаил Саввавич

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Рублёв Роман Саввавич

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Рублёв Василий Саввавич

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рублёв Пётр Саввавич

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Рублёв Евсей Саввавич

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Герасим Саввавич

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Федосья Филиповна

Смерть
Неизвестно
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